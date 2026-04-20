Custo do gás de cozinha sobe R$ 14 em Pelotas, segundo o Procon

Depois de surpreender positivamente, em março, com a queda do menor preço e a inalteração do valor nas revendas, o gás de cozinha está mais caro neste mês em Pelotas. O relatório do Procon local, referente à pesquisa comparativa de abril com a anterior, mostra aumento da média do gás liquefeito de petróleo (GLP), botijão P13, nas duas modalidades – com e sem entrega.

A informação é do coordenador executivo do Procon Pelotas, Cristoni Costa, que destaca o acréscimo de R$ 14,31 na cobrança do produto sem o serviço de transporte até as residências. Entre os principais fatores que influenciam a elevação estão os reajustes praticados pelas distribuidoras, de acordo com o gestor, estão as variações nos custos de produção e logística, além de possíveis impactos relacionados ao mercado internacional do petróleo e à política de preços adotada pelas refinarias.