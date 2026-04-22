Pelotas Parque Tecnológico recebe evento em parceria com o Finep

Representantes do setor produtivo e do ambiente de inovação de Pelotas participaram do Finep pelo Brasil, realizado no Pelotas Parque Tecnológico. A iniciativa apresentou oportunidades de financiamento não reembolsável à inovação e reuniu representantes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), com o objetivo de ampliar o acesso a recursos e orientar interessados no desenvolvimento de projetos na região. Ao todo, as linhas disponíveis somam até R$ 3,3 bilhões em recursos voltados ao apoio do desenvolvimento industrial.

O encontro promoveu a aproximação entre diferentes perfis de empresas e profissionais. Participaram desde iniciativas já familiarizadas com a participação em editais até aquelas que estão em busca das primeiras orientações para o acesso aos recursos. Essa troca ainda contou com a presença de instituições financeiras, como BRDE, Banrisul, Sicredi, Badesul e Sicoob, ampliando o diálogo entre os interessados.

Durante a programação, foram detalhadas as linhas de financiamento disponíveis por meio da Finep, com foco em recursos não reembolsáveis voltados ao desenvolvimento de projetos de inovação para a área industrial. Entre elas, estão a base industrial de defesa, cadeias agroindustriais, conhecimento Brasil, Tecnologias Digitais, Transformação Mineral e Transição Energética.