Após 20 anos, Hospital de Canela volta a ter alvará sanitário

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) teve a obtenção do alvará sanitário, documento fundamental para o pleno funcionamento e regularização de instituições de saúde. A liberação do alvará ocorreu após inspeção realizada pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, o documento representa um avanço histórico para o município, visto que há mais de 20 anos o hospital não possuía esse alvará.

O alvará sanitário atesta que a instituição atende às normas exigidas pelos órgãos de vigilância, garantindo mais segurança, qualidade e confiabilidade nos serviços prestados à população. Entre os principais impactos, destaca-se a melhora na segurança do paciente e na qualidade do atendimento, com a redução de riscos biológicos, maior controle e qualidade dos insumos utilizados e avanços na estrutura física da instituição.