Após 20 anos, Hospital de Canela volta a ter alvará sanitário

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) teve a obtenção do alvará sanitário, documento fundamental para o pleno funcionamento e regularização de instituições de saúde. A liberação do alvará ocorreu após inspeção realizada pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, o documento representa um avanço histórico para o município, visto que há mais de 20 anos o hospital não possuía esse alvará.
O alvará sanitário atesta que a instituição atende às normas exigidas pelos órgãos de vigilância, garantindo mais segurança, qualidade e confiabilidade nos serviços prestados à população. Entre os principais impactos, destaca-se a melhora na segurança do paciente e na qualidade do atendimento, com a redução de riscos biológicos, maior controle e qualidade dos insumos utilizados e avanços na estrutura física da instituição.
Segundo o interventor, Cezar Chaves, a regularização traz impactos diretos na qualificação do hospital. “Esse avanço contribui para a melhoria dos processos internos, fortalece a equipe e abre novas possibilidades para o hospital, como a habilitação de novas atividades, ampliação de parcerias e convênios, além de viabilizar a captação de recursos, inclusive federais e estaduais. É um passo importante na elevação da qualidade do atendimento oferecido”, afirma.
A conquista do alvará sanitário integra um conjunto de melhorias estruturais e administrativas implementadas no hospital. A regularização também abre caminho para futuras melhorias e expansão dos serviços, consolidando o hospital como uma referência regional em atendimento de saúde.
A conquista do alvará sanitário integra um conjunto de melhorias estruturais e administrativas implementadas no hospital. A regularização também abre caminho para futuras melhorias e expansão dos serviços, consolidando o hospital como uma referência regional em atendimento de saúde.