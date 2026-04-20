Tiradentes receberá homenagem em Erechim no feriado

No próximo dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes, Erechim será palco de uma solenidade cívica em homenagem ao Patrono das Polícias Militar e Civil do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O evento é promovido pela Liga da Defesa Nacional (LDN) - Núcleo de Erechim, Prefeitura de Erechim, em parceria com instituições civis e forças de segurança.

A cerimônia, que inicia às 9h, contará com a presença de autoridades civis, militares, representantes da sociedade, reafirmando o caráter cívico e histórico da data. A programação inicia com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e do município de Erechim, seguido da execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela Banda de Música de Erechim, sob regência do maestro Ivan José da Luz.

Um dos momentos mais simbólicos, que acontece desde 2014, é a colocação da medalha no busto do Tiradentes, em um ato de reverência à sua memória e aos ideais de liberdade e patriotismo. Neste ano, a guarda da medalha ficará sob responsabilidade da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, que terá a missão de preservá-la até a próxima edição da solenidade.

A cerimônia também contará com a colocação de uma coroa de flores junto ao busto de Tiradentes, conduzida por escoteiros, simbolizando respeito e reconhecimento à história do Brasil. Em seguida, haverá apresentação artística da Banda de Música de Erechim.

O evento será encerrado com a execução do Hino Rio-Grandense, reafirmando o espírito patriótico e a valorização das tradições do povo gaúcho. A solenidade é aberta ao público, e a Liga de Defesa Nacional – Núcleo de Erechim, convida a comunidade a participar deste momento de reflexão sobre os valores de liberdade, coragem e compromisso com o país, simbolizados pela figura de Tiradentes. Em caso de chuva, o evento será cancelado.