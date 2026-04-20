São Leopoldo realiza ações de qualificação e formalização de MEIs

A Prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedetec), está com inscrições abertas para o Projeto MEI nos Bairros. A iniciativa, que conta com o apoio institucional de entidades parceiras, oferecerá cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de eletricista predial e cuidador de idosos, no Espaço Sicredi Feitoria. As vagas são limitadas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de abril pelo formulário online ou presencialmente na Sala do Empreendedor, na sede da Prefeitura. O projeto tem como objetivo incentivar a formalização de microempreendedores individuais (MEIs), promover a qualificação profissional, estimular o crescimento econômico local e melhorar a renda e a qualidade de vida da população.

Os cursos serão realizados de 23 de abril a 4 de setembro, sempre às terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30min às 21h30min, com carga horária de 172 horas. Para ambas as formações, é exigido ensino fundamental completo. O SENAI-RS será responsável pelo curso de Eletricista Predial, e o SENAC-RS, pelo curso de Cuidador de Idosos. As aulas ocorrerão no Espaço Sicredi Feitoria, localizado na Avenida Feitoria, 5070, que atua como anfitrião da ação ao lado do Sicredi Pioneira. O Sebrae também integra as entidades parceiras.

Em 2025, o Projeto MEI nos Bairros realizou duas edições no bairro Campina, com cursos nas áreas de padeiro, barbeiro, cuidador de idosos, costureiro e eletricista predial, atendendo dezenas de profissionais. Para esta nova fase, são esperadas entre 15 e 20 pessoas por turma.

Em caso de dúvidas, a equipe de qualificação e microcrédito da Sedetec está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, na Sala do Empreendedor, localizada na Prefeitura de São Leopoldo, ou pelo WhatsApp (51) 98924-7658.