Marca da Serra Gaúcha será definida em concurso

Estão abertas inscrições, até 31 de maio, para um concurso que busca a criação de uma marca própria da região da Serra Gaúcha. A proposta é desenvolver uma identidade unificada para as regiões Uva e Vinho, Hortênsias e Campos de Cima da Serra.

s inscrições estão abertas pelo site www.marcaserragaucha.com.br , no qual também constam mais informações. A ação ocorre por meio de um processo colaborativo que pretende fortalecer o turismo, os negócios e os produtos locais, com base em quatro pilares: conexão, proteção, promoção e monetização. A construção da marca envolve diferentes etapas, incluindo seleção técnica, participação popular e atividades de cocriação, com o objetivo de consolidar uma identidade regional capaz de ampliar a visibilidade e a competitividade da Serra Gaúcha. A

De acordo com o cronograma, um júri técnico irá selecionar até 10 propostas semifinalistas, que serão divulgadas em 10 de junho. Na sequência, os projetos passam por um workshop de cocriação e por votação popular. O resultado final será anunciado em 28 de setembro.

A marca vencedora será utilizada na primeira campanha de divulgação regional, prevista para outubro, e também terá destaque durante o Festuris, evento do setor turístico que ocorre em novembro, em Gramado. A iniciativa é coordenada pela Somos.RS, em parceria com o G30 Serra Gaúcha e a Atria Design e Inovação, e reúne mais de 20 entidades setoriais e 10 prefeituras municipais.

Os critérios de avaliação incluem representatividade regional (30%), originalidade (25%), versatilidade (25%) e conceito estratégico (20%). A premiação totaliza R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil para o primeiro colocado, R$ 20 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro.



