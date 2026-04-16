CSG investe R$ 65 milhões na reconstrução de encostas no Vale do Caí e Serra

A CSG dá sequência a um conjunto de quatro obras em encostas, entre três municípios do Vale do Caí e da Serra Gaúcha, com foco na prevenção de deslizamentos e no aumento da segurança viária. Os locais passaram por avaliação técnica e foram considerados de risco por terem sofrido impacto durante as chuvas de maio de 2024. As intervenções, que não estavam previstas no contrato de concessão, somam um investimento de R$ 65 milhões.

As obras estão localizadas ao longo da ERS-122, nos municípios de Bom Princípio, São Vendelino e Flores da Cunha. As intervenções incluem técnicas de engenharia como solo grampeado, cortinas atirantadas (estruturas de contenção usadas para segurar o solo), muros de gabião, concreto projetado e instalação de barreiras dinâmicas, aplicadas conforme as características de cada trecho.

Para garantir maior estabilidade do solo e controle do escoamento da água, estão sendo executados serviços como limpeza de áreas, supressão vegetal, destocamento de árvores, terraplanagem e implantação de sistemas de drenagem. Entre as estruturas previstas estão canaletas, canais, bueiros de concreto e escadas hidráulicas, que têm a função de captar e direcionar a água de forma segura, reduzindo o risco de erosões e deslizamentos.

Em outubro do ano passado foi concluída a obra de retaludamento no km 81,6 da ERS-122, próximo à Linha 40, em Caxias do Sul, que também integra o plano de prevenção da concessionária, com foco na mitigação de riscos em áreas sensíveis.