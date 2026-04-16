Hospital de Santa Rosa receberá emenda de R$ 1 milhão para investimentos

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa (RS), recebeu na manhã de segunda-feira (13) representantes ligados ao deputado federal Osmar Terra para a indicação de recursos para a área da saúde. O valor, de R$ 1 milhão, foi destinado por meio de emenda da Bancada Gaúcha ao Orçamento Geral da União (OGU) 2026.

O recurso indicado tem como finalidade a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, contribuindo para a qualificação dos serviços prestados à comunidade e o fortalecimento da capacidade assistencial do hospital.

De acordo com o ofício encaminhado ao presidente da instituição, Sidnei Strejevitch, a emenda integra a programação do Fundo Nacional de Saúde, dentro de ações voltadas ao investimento e à melhoria da rede pública de atendimento no Rio Grande do Sul.

Estiveram presentes na visita a assessora do deputado, Vanice de Matos, os vereadores Jair Almeida e Rafael Rufino, além do assessor José Dinarte de Castro. A comitiva foi recepcionada pela equipe do Hospital Vida & Saúde, representada pelo diretor administrativo Raul Heimerdinger, pela assessora de projetos Luciene Pires Schroder, pelo contador Dione Paulo Engel e pela gerente de ensino Rosa Maria Zorzan de Paula.