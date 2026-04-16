Canela recebe etapa do Circuito RS de Skate

O Circuito RS de Skate, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, com o apoio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, será realizado de sexta-feira (17) a domingo (19), no município da Serra. As atividades acontecem na quadra do Centro Social Padre Franco, no bairro Santa Marta.



O projeto possui caráter educacional e integrativo, sem foco competitivo, e contempla 20 etapas distribuídas em diferentes regiões do Estado, com o objetivo de oportunizar o contato de crianças e adolescentes com o skate. Em Canela, a iniciativa beneficiará cerca de 80 estudantes, com idades entre 7 e 18 anos, atendidos pela instituição.



A execução técnica do circuito está sob responsabilidade da empresa Getsêmani, organização da sociedade civil (OSC) vencedora do edital. A equipe é formada por profissionais da área, incluindo skatistas e ex-skatistas, garantindo a condução qualificada das atividades.

O evento tem como padrinho o skatista Sandro Dias, o “Mineirinho”, profissional desde 1995 e reconhecido internacionalmente como o “Rei do 540”. Ele foi o terceiro skatista no mundo a completar a manobra de 900° e o primeiro a executá-la em sequência durante uma competição. Entre seus principais títulos estão seis campeonatos mundiais pela World Cup Skateboarding (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011), três títulos europeus (2001, 2003 e 2005) e a medalha de ouro nos X Games de Los Angeles (2006). Em 2025, também estabeleceu dois recordes mundiais ao descer a maior rampa de skate do mundo, instalada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Sandro participará de momentos da programação ao longo do evento.

Na sexta, das 15h às 17h, acontecerá o acolhimento das crianças, com palestra e instruções sobre o evento; no sábado, das 8h30min às 12h e das 13h às 16h30min, ocorrem oficinas educativas e práticas. O domingo, das 8h às 13h, será dedicado a aulas práticas e vivência com o skate.