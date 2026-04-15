Lajeado recebe assembleia da Consulta Popular 2026

O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat) convida toda a comunidade regional para a Assembleia Pública Inicial da Consulta Popular 2026. O evento ocorrerá no dia 28 de abril de 2026, a partir das 14h, no Auditório do Prédio 11 da Universidade do Vale do Taquari - Univates, em Lajeado.

A Assembleia tem como objetivo apresentar informações pertinentes ao processo e discutir os critérios de inclusão dos projetos que integrarão a cédula de votação. O encontro marca o avanço do processo anual que permite à população do Rio Grande do Sul votar para definir quais projetos de interesse regional receberão recursos do Orçamento estadual.

A edição 2026/2027 da Consulta Popular iniciou em 13 de abril. O Governo do Estado do RS destinará um montante total de R$60 milhões para o processo. Especificamente para o Vale do Taquari, o valor destinado neste ano é de R$2 milhões.

As propostas já podem ser encaminhadas desde 13 de abril, diretamente pelo site oficial consultapopular.rs.gov.br/inicial . Nas etapas seguintes, essas propostas passarão por discussões regionais para a formulação da cédula de votação final.

O período de escolha popular da cédula de votação final está agendado para ocorrer entre 20 e 26 de julho.