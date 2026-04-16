Univates abre inscrições para o Vestibular de Inverno

Já estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno da Universidade do Vale do Taquari - Univates . O processo seletivo é voltado aos candidatos interessados em iniciar um curso de graduação presencial, semipresencial ou a distância (EaD) no segundo semestre deste ano.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site univates.br/vestibular ou pelo WhatsApp (51) 3714-7043. Ao preencher o formulário, o candidato deve selecionar a opção de ingresso de sua preferência.

Para iniciar um curso técnico no próximo semestre, não é necessário realizar prova. As inscrições podem ser feitas diretamente no site univates.br/cursostecnicos ou pelo WhatsApp . O estudante pode fazer o curso enquanto está no Ensino Médio ou após a conclusão dos estudos. Apenas o Técnico em Radiologia exige Ensino Médio concluído e idade mínima de 18 anos.

As aulas dos cursos de graduação presenciais e semipresenciais e técnicos iniciam no dia 27 de julho.

A universidade também conta com opções de bolsas, como a Provão. Ela concede um semestre gratuito para candidatos que obtiverem as melhores notas na prova on-line . São quatro bolsas para os cursos de graduação presenciais, exceto Medicina, e duas para os cursos semipresenciais.

Para concorrer a uma bolsa, o candidato precisa se inscrever na opção Vestibular On-line no formulário de inscrição do Vestibular. A prova será composta por uma redação, e o vestibulando deve escolher um dos dias de aplicação para participar: 15, 16 ou 17 de junho.

Outra opção de bolsa é a Impulsiona, que garante aos estudantes até 80% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação presenciais (exceto Medicina) e nos cursos de licenciatura oferecidos nos formatos presencial e semipresencial.

Serão destinadas 112 bolsas a estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou como bolsistas em instituição privada. A seleção considera a nota do Enem ou o desempenho na redação da prova on-line do Vestibular.

Os estudantes contemplados terão dois anos de mensalidades com valores reduzidos, sendo 80% de desconto nas mensalidades do segundo semestre de 2026, 60% de desconto no primeiro semestre de 2027, 45% de desconto no segundo semestre de 2027 e 30% de desconto no primeiro semestre de 2028. Para os cursos superiores de tecnologia, cujo tempo de integralização é menor, a bolsa será concedida no primeiro ano do curso, sendo 80% de desconto nas mensalidades do segundo semestre de 2026 e 60% de desconto no primeiro semestre de 2027.

Do total, 28 bolsas de estudo são destinadas a ações afirmativas, que concedem desconto de 100% por quatro semestres (2026B, 2027A, 2027B e 2028A). Em caso de cursos superiores de tecnologia, a bolsa será concedida somente no primeiro ano do curso.