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Publicada em 16 de Abril de 2026 às 00:30

Univates abre inscrições para o Vestibular de Inverno

Com inscrições gratuitas, prova acontece nos dias 15, 16 ou 17 de junho, dependendo da escolha do candidato

Com inscrições gratuitas, prova acontece nos dias 15, 16 ou 17 de junho, dependendo da escolha do candidato

/Mateus Scheibel/ Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Já estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno da Universidade do Vale do Taquari - Univates. O processo seletivo é voltado aos candidatos interessados em iniciar um curso de graduação presencial, semipresencial ou a distância (EaD) no segundo semestre deste ano. 
Já estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno da Universidade do Vale do Taquari - Univates. O processo seletivo é voltado aos candidatos interessados em iniciar um curso de graduação presencial, semipresencial ou a distância (EaD) no segundo semestre deste ano. 
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site univates.br/vestibular ou pelo WhatsApp (51) 3714-7043. Ao preencher o formulário, o candidato deve selecionar a opção de ingresso de sua preferência. 
Para iniciar um curso técnico no próximo semestre, não é necessário realizar prova. As inscrições podem ser feitas diretamente no site univates.br/cursostecnicos ou pelo WhatsApp. O estudante pode fazer o curso enquanto está no Ensino Médio ou após a conclusão dos estudos. Apenas o Técnico em Radiologia exige Ensino Médio concluído e idade mínima de 18 anos.
As aulas dos cursos de graduação presenciais e semipresenciais e técnicos iniciam no dia 27 de julho
A universidade também conta com opções de bolsas, como a Provão. Ela concede um semestre gratuito para candidatos que obtiverem as melhores notas na prova on-line. São quatro bolsas para os cursos de graduação presenciais, exceto Medicina, e duas para os cursos semipresenciais.
Para concorrer a uma bolsa, o candidato precisa se inscrever na opção Vestibular On-line no formulário de inscrição do Vestibular. A prova será composta por uma redação, e o vestibulando deve escolher um dos dias de aplicação para participar: 15, 16 ou 17 de junho. 
Outra opção de bolsa é a Impulsiona, que garante aos estudantes até 80% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação presenciais (exceto Medicina) e nos cursos de licenciatura oferecidos nos formatos presencial e semipresencial.
Serão destinadas 112 bolsas a estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou como bolsistas em instituição privada. A seleção considera a nota do Enem ou o desempenho na redação da prova on-line do Vestibular.
Os estudantes contemplados terão dois anos de mensalidades com valores reduzidos, sendo 80% de desconto nas mensalidades do segundo semestre de 2026, 60% de desconto no primeiro semestre de 2027, 45% de desconto no segundo semestre de 2027 e 30% de desconto no primeiro semestre de 2028. Para os cursos superiores de tecnologia, cujo tempo de integralização é menor, a bolsa será concedida no primeiro ano do curso, sendo 80% de desconto nas mensalidades do segundo semestre de 2026 e 60% de desconto no primeiro semestre de 2027.
Do total, 28 bolsas de estudo são destinadas a ações afirmativas, que concedem desconto de 100% por quatro semestres (2026B, 2027A, 2027B e 2028A). Em caso de cursos superiores de tecnologia, a bolsa será concedida somente no primeiro ano do curso.
Os editais das bolsas de estudo estão disponíveis para consulta no site da Univates, na página univates.br/editais. Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 08 09 ou pelo e-mail vemprauni@univates.br.

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