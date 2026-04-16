Estância Velha oferece cursos gratuitos de capacitação profissional

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), firmou parceria com o SENAI para oferecer cursos profissionalizantes gratuitos à comunidade. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação e facilitar a inserção no mercado de trabalho no município.

Os interessados podem se inscrever até 23 de abril, presencialmente no Sine (Rua Portão, 200, Centro) ou pelo WhatsApp (51) 99663-9198. Não é necessário estar desempregado, e podem participar pessoas a partir de 16 anos. Para a inscrição, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência, comprovante ou declaração de escolaridade e carteira de trabalho.

“Estamos investindo na qualificação das pessoas para ampliar as oportunidades de emprego e renda no município. Esses cursos representam um passo importante para quem busca crescimento profissional e novas perspectivas no mercado de trabalho”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Beti Griebeler.

Entre as opções, está o curso de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrologia, com 40 horas, marcado para o período de 1º a 23 de junho, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no CFP Couro e Meio Ambiente (R. Gregório de Matos, 111, bairro Floresta). Também há o curso de Costura de Calçados, com 80 horas, que ocorre de 19 de maio a 25 de junho, no mesmo horário, no CFP Senai Calçado e Logística (Av. Pedro Adams Filho, 6338, no bairro Operário, em Novo Hamburgo). Outra opção é o curso de Corte de Peças para Calçados, com 40 horas, de 27 de abril a 19 de maio, também no período noturno, no CFP Senai Calçado e Logística.