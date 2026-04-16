Esteio lança sistema para agendamento de consultas via Whatsapp

A Prefeitura de Esteio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, na próxima segunda-feira (20), o lançamento da LIA, assistente virtual que permitirá o agendamento de consultas eletivas diretamente pelo WhatsApp. O número de contato para acesso ao serviço será divulgado no mesmo dia. As consultas agendadas pela nova plataforma terão início em 4 de maio.



A iniciativa marca um avanço na modernização do atendimento em saúde no município e tem como principal objetivo eliminar a necessidade de filas presenciais nas unidades de saúde para retirada de fichas, trazendo mais praticidade, organização e agilidade para a população.



Com a LIA, os usuários poderão agendar e cancelar consultas, além de receber lembretes diretamente no celular. O sistema identifica automaticamente a unidade de saúde de referência do paciente, facilitando o processo.



A ferramenta será utilizada para o agendamento de consultas eletivas nas unidades básicas de saúde. Para utilizar o serviço, basta iniciar a conversa pelo WhatsApp, informar o CPF e seguir as orientações indicadas.



Além do agendamento, a assistente virtual também orientará sobre outros serviços de saúde disponíveis no município, como o Pronto Atendimento Digital, indicado para casos leves e moderados, e a renovação de receitas.



Durante o período de implantação, a Prefeitura realizará ações de orientação para auxiliar a população na adaptação ao novo modelo. Com a iniciativa, Esteio avança na digitalização dos serviços de saúde, ampliando o acesso e qualificando o atendimento à comunidade.