Passa Sete recebe exposição de artesanato com reflexões sobre autismo

A cidade de Passa Sete, no Vale do Rio Pardo, recebe, até sexta-feira (17), o projeto do 1º Circuito Itinerante da exposição “Esperançar Artesanato & Terapia”. A exposição acontece na Academia da Saúde, na Avenida Pinheiro nº 1500.

A exposição reúne trabalhos de integrantes da Associação dos Artesãos de Santa Cruz do Sul e propõe a montagem de uma mostra interativa voltada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e neurodivergências, com foco no uso de kits sensoriais, que são conjuntos de objetos e brinquedos terapêuticos, projetados para estimular os sentidos, regular o sistema sensorial, reduzir a ansiedade e melhorar a concentração de crianças e adultos com TEA. Eles ajudam a lidar com sobrecargas sensoriais, comportamentos de busca sensorial ou hipersensibilidade, agindo como ferramentas de regulação emocional e motora.

As artesãs participantes são Alessandra Schütz de Oliveira, Elisandra Donato Mueller, Eloísa Elena Varreira, Farah Andrade, Jeni Pelizzon, Lianete Beatriz Fredrich, Lúcia de Figueiredo, Luíra de Quadros, Maria de Fatima Lemos e Terezinha Reinicke.

O projeto cultural foi contemplado no edital da PNAB, tem apoio do Recanto do Artesão, financiamento do Pró-Cultura RS e Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e realização do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Exposição itinerante de artesanato que faz reflexão sobre o Autismo e neurodivergências chega à Passo Sete

A cidade de Passo Sete (RS) recebe o projeto do 1º Circuito Itinerante da exposição “Esperançar Artesanato & Terapia”. O projeto reúne trabalhos de integrantes da Associação dos Artesãos de Santa Cruz do Sul e propõe a montagem de uma mostra interativa voltada ao Transtorno do Espectro Autista e neurodivergências, com foco no uso de kits sensoriais, que são conjuntos de objetos e brinquedos terapêuticos, projetados para estimular os sentidos, regular o sistema sensorial, reduzir a ansiedade e melhorar a concentração de crianças e adultos com TEA. Eles ajudam a lidar com sobrecargas sensoriais, comportamentos de busca sensorial ou hipersensibilidade, agindo como ferramentas de regulação emocional e motora.

As artesãs participantes são: Alessandra Schütz de Oliveira, Elisandra Donato Mueller, Eloísa Elena Varreira, Farah Andrade, Jeni Pelizzon, Lianete Beatriz Fredrich, Lúcia de Figueiredo, Luíra de Quadros, Maria de Fatima Lemos e Terezinha Reinicke.

Até o dia 17/04, a exposição acontece na Academia da Saúde, na Avenida Pinheiro nº 1500, na cidade de Passa Sete.

A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Junto ao projeto também irão ocorrer palestras gratuitas e oficinas de formação capacitação, na cidade. Os palestrantes serão a Pedagoga de Educação Especial Thaís Teixeira e o Gestor de acessibilidade Fernando Pozzobon. A palestra acontece hoje, no dia 14/04 às 19:30, na Câmara de Vereadores de Passa Sete.

O projeto cultural da PNAB, tem apoio do Recanto do Artesão, financiamento do Pró-Cultura RS e Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e realizado Ministério da Cultura do Governo Federal.