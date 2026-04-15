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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 00:30

Senai inaugura nova unidade dentro de fábrica em Farroupilha

Espaço dentro da empresa Sazi reforça formação profissional no ambiente produtivo

Espaço dentro da empresa Sazi reforça formação profissional no ambiente produtivo

/Dudu Leal/Fiergs/Divulgação/Cidades
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O Sistema Fiergs e a indústria Sazi Máquinas inauguraram, na segunda-feira (13), em Farroupilha, mais um posto de atendimento exclusivo do Senai-RS dentro de fábricas. Durante a cerimônia, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, destacou o compromisso da instituição com a formação qualificada de profissionais.
O Sistema Fiergs e a indústria Sazi Máquinas inauguraram, na segunda-feira (13), em Farroupilha, mais um posto de atendimento exclusivo do Senai-RS dentro de fábricas. Durante a cerimônia, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, destacou o compromisso da instituição com a formação qualificada de profissionais.
Com esta unidade, chega a 23 o número de núcleos do Senai-RS instalados dentro de indústrias em todo o estado, com atendimento direto no ambiente produtivo. O espaço conta com sala de aula e maquinário para a formação dos alunos.
“Esta iniciativa reflete uma diretriz clara do Sistema Fiergs: estar cada vez mais próximo das indústrias, levando educação para onde ela é mais necessária”, afirmou. Além disso, para o presidente, o espaço representa um ganho para a comunidade local. “Mais do que construir prédios, é preciso construir futuros. Neste ambiente, os alunos vão aprender, mas também vivenciar a cultura da indústria, inspirados por exemplos como o do senhor. Antônio”, disse Bier em referência a Antônio Patrício Zini, presidente e fundador da indústria.
A inauguração do espaço ocorreu na mesma data do aniversário de Zini, que, inclusive, iniciou sua trajetória profissional no Senai-RS. “Este momento é muito gratificante. Estudei por quatro anos e meio no Senai-RS, foi a instituição que me proporcionou todo o aprendizado que tive. Foi um impulso inicial”, destacou.
O vice-presidente do Sistema Fiergs e empresário Clovis Tramontina ressaltou o papel transformador da educação profissional. “Que potencial teremos para o futuro. Aos jovens que estão chegando, quero dizer que é uma grande oportunidade. Terão uma formação de excelência”, disse. O prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, afirmou que a nova unidade também contribui para o desenvolvimento no município. “É um movimento que alia investimento, educação e qualificação de jovens, colaborando para o desenvolvimento da cidade”, enfatizou.
Nas paredes da sala de aula, réplicas de certificados do Senai-RS do empresário Zini, das décadas de 1970 e 1980, servem de incentivo aos novos alunos. O instrutor do Senai-RS Marcelo Ferreira ressaltou os benefícios da aproximação entre ensino e indústria nesse modelo. “Os alunos têm contato direto com os funcionários e com as tecnologias que a empresa disponibiliza”, explicou. Os estudantes Kauã Piccoli da Silva, 17 anos, e Stefani Baller Zanchet, 16, demonstraram entusiasmo com a iniciativa. Para eles, vivenciar na prática o conteúdo aprendido é um diferencial. “É a primeira vez que acontece na Sazi, espero aprender bastante”, disse Kauã. “As expectativas são as melhores possíveis”, completou Stefani.

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