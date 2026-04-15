Senai inaugura nova unidade dentro de fábrica em Farroupilha

O Sistema Fiergs e a indústria Sazi Máquinas inauguraram, na segunda-feira (13), em Farroupilha, mais um posto de atendimento exclusivo do Senai-RS dentro de fábricas. Durante a cerimônia, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, destacou o compromisso da instituição com a formação qualificada de profissionais.

Com esta unidade, chega a 23 o número de núcleos do Senai-RS instalados dentro de indústrias em todo o estado, com atendimento direto no ambiente produtivo. O espaço conta com sala de aula e maquinário para a formação dos alunos.

“Esta iniciativa reflete uma diretriz clara do Sistema Fiergs: estar cada vez mais próximo das indústrias, levando educação para onde ela é mais necessária”, afirmou. Além disso, para o presidente, o espaço representa um ganho para a comunidade local. “Mais do que construir prédios, é preciso construir futuros. Neste ambiente, os alunos vão aprender, mas também vivenciar a cultura da indústria, inspirados por exemplos como o do senhor. Antônio”, disse Bier em referência a Antônio Patrício Zini, presidente e fundador da indústria.

A inauguração do espaço ocorreu na mesma data do aniversário de Zini, que, inclusive, iniciou sua trajetória profissional no Senai-RS. “Este momento é muito gratificante. Estudei por quatro anos e meio no Senai-RS, foi a instituição que me proporcionou todo o aprendizado que tive. Foi um impulso inicial”, destacou.

O vice-presidente do Sistema Fiergs e empresário Clovis Tramontina ressaltou o papel transformador da educação profissional. “Que potencial teremos para o futuro. Aos jovens que estão chegando, quero dizer que é uma grande oportunidade. Terão uma formação de excelência”, disse. O prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, afirmou que a nova unidade também contribui para o desenvolvimento no município. “É um movimento que alia investimento, educação e qualificação de jovens, colaborando para o desenvolvimento da cidade”, enfatizou.