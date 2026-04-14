Museu Histórico de Sapucaia do Sul recebe exposição sobre o movimento escoteiro

O Museu Histórico de Sapucaia do Sul, localizado na Avenida João Pereira de Vargas, junto ao auditório da Escola Vanessa Ceconet, recebe uma exposição que retrata a história do movimento escoteiro no município. A mostra teve início nesta segunda-feira (13) e segue até o dia 25 de abril.

Estão em exibição uniformes, distintivos, equipamentos e registros históricos que marcaram gerações de jovens sapucaienses envolvidos com o escotismo na cidade.

A exposição é organizada pelos grupos escoteiros de Sapucaia do Sul, Anhanguera/96 e Peregrino/324, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com entrada gratuita.