Projeto Bibliotecas RS entrega livros em municípios da Região Metropolitana

De acordo com dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, no Rio Grande do Sul, 84,50% das escolas possuem biblioteca ou sala de leitura. Com o intuito de valorizar esses espaços, acervos de 400 títulos cada, com curadoria especializada, estão sendo doados, por meio do projeto Bibliotecas RS.

Seis instituições de ensino públicas do RS foram contempladas: a Associação da Biblioteca Comunitária Circular e a Escola Estadual de Ensino Médio Bairro do Parque Otávio Rocha, ambas em Esteio; o Colégio Estadual Augusto Meyer, em Guaíba, além da Escola Estadual Otávio Rocha, em Porto Alegre. Outras duas escolas a serem confirmadas serão beneficiadas em Porto Alegre e Dois Irmãos. A iniciativa conta com os apoios do BRDE, Rissul e Macromix e espera reunir mais patrocinadores para a entrega dos demais acervos que totalizam 20 mil livros para o Estado.

O Bibliotecas RS faz parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela empresa de projetos socioculturais CLIC, que já distribuiu 123 mil livros para 620 bibliotecas em todas as regiões do Brasil e oferece a qualquer organização a oportunidade de remanejar verbas de impostos para investir em educação e cultura, por meio da Lei Rouanet ou de investimento social privado.

Os acervos incluem títulos dos mais variados gêneros, além de exemplares destinados à Educação de Jovens Adultos (EJA), livros recentemente publicados, obras de autores indígenas e mulheres, e livros em braile para garantir acessibilidade. O projeto também prevê atividades de contação de histórias em escolas a serem definidas.

A curadoria do projeto é de Kátia Chiaradia, doutora em Teoria e História Literária, responsável pela seleção dos títulos a serem entregues. Ela ressalta que a variedade de gêneros literários é fundamental: “A escola precisa se preocupar com a diversidade de gêneros”, afirma Kátia. “Como os alunos podem saber do que gostam de ler sem antes conhecerem um pouco de cada?”, questiona a especialista.

Adriane Laste , idealizadora do hub, explica que muitas bibliotecas no Rio Grande do Sul foram afetadas pela enchente de 2024. "E, mesmo as que foram reconstruídas, ainda aguardam por livros. Por isso esse projeto foi criado, para contribuir para a reestruturação", reforça. Além disso, no Bibliotecas RS os acervos serão compostos especialmente por títulos de editoras gaúchas afetadas na tragédia climática que atingiu o Estado. “Se cada instituição apoiasse iniciativas nessa área, não apenas transformaria a realidade da comunidade onde atua, mas contribuiria, de forma significativa, para mudar a realidade de todo o país. A educação é o caminho”, defende Adriane.