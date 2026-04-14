Fiergs retoma projeto de interiorização com encontro em São Leopoldo

O Sistema Fiergs retoma os eventos do projeto que promove a interiorização da entidade: o Rota Fiergs. Iniciando pelo Vale do Sinos, a edição de 2026 tem como objetivo percorrer novamente 10 regiões do Rio Grande do Sul, atualizando as lideranças locais sobre as ações desenvolvidas em resposta às demandas prioritárias definidas no ano passado.

O primeiro evento ocorrerá nesta quarta-feira (15), a partir do meio-dia, no Espaço Vicenda (Avenida Parobé, 5.435, bairro Boa Vista), em São Leopoldo. Estarão presentes o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, diretores e coordenadores dos conselhos e comitês temáticos da entidade, bem como presidentes de sindicatos, autoridades regionais e representantes das indústrias locais.

A programação do evento envolve, além do almoço e da abertura institucional, momentos de retorno sobre as prioridades estabelecidas em 2025 e de escuta e coleta de novas demandas. Também haverá uma palestra sobre reforma tributária, com o economista-chefe do Sistema FIERGS, Giovani Baggio, e pelo integrante do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) do Sistema FIERGS e consultor tributário da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind), Marciano Buffon.

Em 2025, foram realizados nove eventos do Rota Fiergs, envolvendo as 10 regiões do Sistema FIERGS, que resultaram em 52 demandas prioritárias voltadas a educação, tecnologia, infraestrutura e atração de investimentos.

Bier lembra que o Rota Fiergs foi criado para “desencastelar” a entidade, promovendo uma aproximação com as indústrias de todo o estado, sobretudo as pequenas e médias. “Em 2025, escutamos as principais necessidades das indústrias das regiões. Agora, o objetivo é dar um retorno sobre as respostas às demandas, sejam elas pontuais ou programas sistêmicos desenvolvidos para atender necessidades comuns”, explica.