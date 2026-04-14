MP de Santo Ângelo cumpre mandado de prisão por fraude em home care

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) prendeu, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), uma acusada por envolvimento em organização criminosa que atuava em fraudes relacionadas a serviços de home care. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (13), em Santo Ângelo, na região das Missões.

A medida foi requerida pelo promotor de Justiça Diego Pessi, coordenador do 7º Núcleo Regional do GAECO – Planalto, após a constatação de que a investigada seguia praticando crimes mesmo após a deflagração da Operação Home Cash, em 9 de abril de 2025, e o recebimento da denúncia pela Justiça, em 30 de setembro do ano passado.

O pedido de prisão se baseou na existência de indícios no sentido de que a investigada manteve o esquema criminoso com a criação de novas empresas em nome de terceiros. Segundo apurado, o grupo atuava por meio de fraudes para captação de valores destinados a tratamentos de saúde domiciliar, desviando verbas públicas e comprometendo o atendimento de pacientes.

O promotor Diego Pessi destacou que a prisão foi necessária porque medidas cautelares anteriores não impediram a continuidade dos crimes, evidenciando reiteração delitiva e risco à ordem pública. A ação teve como objetivo interromper o esquema e garantir a efetividade da persecução penal.

A Operação Home Cash foi deflagrada em 9 de abril de 2025, em Santo Ângelo, pelo MPRS, por meio do GAECO, para investigar fraudes em serviços de home care custeados pelo poder público. As apurações apontam que o grupo utilizava decisões judiciais para obter valores e desviava parte dos recursos, causando prejuízos ao Estado e afetando diretamente pacientes que dependiam dos serviços.