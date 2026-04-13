Consórcio deve ser criado para gerir geoparque no Vale do Rio Pardo

A assembleia de prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), realizada na abertura da Feirasol 2026, teve como principal encaminhamento a articulação para criação de um consórcio público voltado à gestão do Geoparque Triássico do Vale do Rio Pardo. A proposta foi apresentada pela Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), e estabelece um modelo de governança intermunicipal para consolidar o projeto, que abrange 10 municípios e busca reconhecimento internacional por meio da certificação junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, o geoparque é estruturado a partir de um território com patrimônio geológico de relevância internacional, com fósseis do período triássico, e demanda organização institucional para avançar em políticas públicas, preservação e exploração turística qualificada. “A criação do consórcio é o caminho para dar segurança jurídica, estrutura técnica e governança ao projeto”, afirma. Conforme ele, a formalização prevê assinatura de protocolo de intenções, definição de estatuto e constituição de personalidade jurídica, permitindo acesso a recursos e integração entre os municípios.

A reunião foi conduzida pelo prefeito de Vale do Sol, José Valtair dos Santos, anfitrião do encontro e integrante do Conselho Fiscal da Amvarp, que contextualizou a importância do momento para o município e para a região. Conforme o prefeito, o atual cenário também é favorável à captação de investimentos. “Nunca os municípios receberam tantos recursos como agora, e isso nos permite avançar em projetos estruturantes”, complementa.

Representando o governo do Estado, o ex-presidente da Amvarp, Cássio Nunes, atualmente no Gabinete dos Prefeitos da Casa Civil, destacou o ambiente institucional favorável ao desenvolvimento regional e ao fortalecimento do turismo. Ele também ressaltou a relevância do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) como referência em gestão pública no Rio Grande do Sul.