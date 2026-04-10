Cerca de 15% das roupas doadas em Erechim não podem ser repassadas

A prefeitura de Erechim emitiu uma nota em que chama a atenção da comunidade para a importância da doação consciente. Isso porque, em média. Conforme levantamento, entre 10% e 15% das roupas recebidas não apresentam condições de reaproveitamento.

Antes de serem disponibilizadas à população na Central de Doações, todas as peças passam por um rigoroso processo de triagem. O trabalho é realizado por servidores da secretaria, que analisam item por item, separando aqueles que estão em bom estado daqueles considerados inadequados para uso.

Roupas rasgadas, mofadas, muito desgastadas ou molhadas são descartadas por estarem impróprias para utilização. Esses materiais são armazenados até atingir um volume significativo, sendo posteriormente encaminhados para destinação correta por meio de empresa contratada e devidamente licenciada para a coleta e tratamento dos resíduos. Somente na semana passada, foram destinadas 3,76 toneladas de materiais para descarte, volume que corresponde ao acúmulo de aproximadamente três meses.

Apesar disso, o impacto positivo das doações segue sendo expressivo. Diariamente, a Central de Doações atende entre 75 e 80 pessoas, número que pode dobrar durante o inverno, quando a procura aumenta. No mês de março, mais de 14 mil itens foram distribuídos, entre roupas, calçados, roupas de cama, travesseiros e outros donativos. Cada cidadão atendido tem a oportunidade de escolher, com dignidade, as peças que melhor atendem às necessidades de sua família, levando apenas o que será efetivamente utilizado.