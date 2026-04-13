Prefeitura de Nova Petrópolis reajusta valor da passagem de ônibus

A prefeitura de Nova Petrópolis publicou o decreto, na semana passada, que regulamenta o reajuste anual na passagem do transporte coletivo municipal. A medida, oficializada no Diário Oficial, estabelece um índice de correção de 9,5%. O percentual corresponde à reposição da inflação do período e ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, impactado diretamente pela alta no preço dos insumos, especialmente os combustíveis. Os novos valores entram em vigor a partir desta segunda-feira (13).

De acordo com o secretário de Administração, Paulo Marcos Schwantz, a atualização do valor é uma necessidade técnica para garantir a continuidade do serviço. “Trata-se de um ajuste necessário para manter a operação das linhas. No entanto, é importante ressaltar que, caso o combustível sofra uma redução significativa de valor, a Administração Municipal poderá publicar um novo decreto reduzindo o valor da tarifa”, explica o secretário Schwantz.

Os novos valores aplicam-se a todos os trajetos municipais, incluindo o sentido inverso. Para usuários que realizam trajetos intermediários, como deslocamentos entre localidades vizinhas ou entre bairros, será aplicada a tarifa da passagem mínima, desde que o percurso não ultrapasse a distância de quatro quilômetros.

Os valores variam, começando em R$ 5,25 para menores distâncias, podendo chegar a R$ 9,95 entre o Centro e a comunidade de Pinhal Alto. Os preços foram divididos em quatro lotes pela prefeitura. A lista completa pode ser consultada no site do município.