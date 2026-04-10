Brique São Léo 2026 começa no dia 12 de abril com programação cultural

São Leopoldo recebe a primeira edição do Brique São Léo 2026 no próximo domingo, 12 de abril. A dupla pop Claus e Vanessa será uma das atrações do evento que contará com uma programação cultural variada e gratuita. A atividade acontece das 13h às 20h, na Praça do Imigrante, localizada na Rua Independência, 66, no centro da cidade.

O público poderá aproveitar uma tarde cultural, incluindo música, teatro, oficinas, exposições e atividades para todas as idades. Além disso, o evento contará com feira de expositores, praça de alimentação (das 13h às 20h) e brinquedos infláveis (das 14h às 19h), garantindo entretenimento para toda a família.

A agenda inicia às 13h com a exposição "Eterno Resistir", da artista Ise Feijó, que segue ao longo de todo o evento. Às 15h30, a contação de histórias "Alice e o Unicórnio Encantado", com Simone Reis, promete encantar o público infantil. Já às 16h, começam diversas atividades simultâneas, como o show da dupla pop Claus e Vanessa, além da oficina circense "Diversificando", do grupo Corpos & Sombras, e a oficina de artes visuais "Autorretrato Simbólico: Quem Sou Eu Além do Espelho?", com Ise Feijó.

O teatro também marca presença com o espetáculo "Plinc - O Pingo D'água", às 17h. Na sequência, às 18h, o público poderá curtir o show musical de Mano Taz. Encerrando a programação, a partir das 19h, serão exibidos dois curtas-metragens com classificação livre: "A Menina que Queria Voar" (20 minutos) e "Amensalismo" (23 minutos).O Brique São Léo é uma realização do Sesc São Leopoldo, com parceria da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult) e tem como objetivo valorizar e dar visibilidade a artistas locais, proporcionando um espaço para que eles possam se apresentar e compartilhar seu trabalho com a comunidade, movimentando a economia. Neste ano a ação também conta com o patrocínio da Sicredi Pioneira, Unimed Vale dos Sinos e CDL São Leopoldo, e apoio cultural do Sindilojas São Leopoldo e Cresol Raiz.