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Publicada em 10 de Abril de 2026 às 14:55

Parobé abre período até maio para conciliação de precatórios

Credores deverão preencher formulário disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS)

Credores deverão preencher formulário disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS)

PREFEITURA DE PAROBÉ/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Parobé informa que esta aberto, até 11 de maio, o período para que credores do município possam manifestar interesse na realização de acordos diretos para antecipação do recebimento de precatórios. A iniciativa permite que os credores optem pela conciliação mediante aplicação de deságio de até 40% sobre o valor atualizado do precatório, conforme previsto na legislação municipal vigente. A medida tem como objetivo agilizar pagamentos, reduzir o estoque da dívida e promover maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Para manifestar interesse, os credores deverão preencher formulário disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e juntar o documento aos autos do precatório junto ao edital publicado no site. O prefeito de Parobé Gilberto Gomes destaca que os acordos diretos representam uma alternativa vantajosa para credores que desejam antecipar seus créditos, ao mesmo tempo em que contribuem para o equilíbrio financeiro do município.
A prefeitura de Parobé informa que esta aberto, até 11 de maio, o período para que credores do município possam manifestar interesse na realização de acordos diretos para antecipação do recebimento de precatórios. A iniciativa permite que os credores optem pela conciliação mediante aplicação de deságio de até 40% sobre o valor atualizado do precatório, conforme previsto na legislação municipal vigente. A medida tem como objetivo agilizar pagamentos, reduzir o estoque da dívida e promover maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Para manifestar interesse, os credores deverão preencher formulário disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e juntar o documento aos autos do precatório junto ao edital publicado no site. O prefeito de Parobé Gilberto Gomes destaca que os acordos diretos representam uma alternativa vantajosa para credores que desejam antecipar seus créditos, ao mesmo tempo em que contribuem para o equilíbrio financeiro do município.
• LEIA TAMBÉM: Mercado privado de precatórios deve ter aquecimento no Rio Grande do Sul

Aqueles que não tiverem interesse na conciliação ou que não obtiverem o acordo permanecerão em sua posição na lista de ordem cronológica. O acordo também poderá ser realizado pelo advogado em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais inscritos no precatório independente da aceitação da proposta de acordo pelo credor do valor principal. A gestão e a ordem de pagamento dos precatórios são de responsabilidade do TJRS, sem interferência direta da prefeitura.

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