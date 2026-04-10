Parobé abre período até maio para conciliação de precatórios

A prefeitura de Parobé informa que esta aberto, até 11 de maio, o período para que credores do município possam manifestar interesse na realização de acordos diretos para antecipação do recebimento de precatórios.

A iniciativa permite que os credores optem pela conciliação mediante aplicação de deságio de até 40% sobre o valor atualizado do precatório, conforme previsto na legislação municipal vigente. A medida tem como objetivo agilizar pagamentos, reduzir o estoque da dívida e promover maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Para manifestar interesse, os credores deverão preencher formulário disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) e juntar o documento aos autos do precatório junto ao edital publicado no site.

O prefeito de Parobé Gilberto Gomes destaca que os acordos diretos representam uma alternativa vantajosa para credores que desejam antecipar seus créditos, ao mesmo tempo em que contribuem para o equilíbrio financeiro do município.