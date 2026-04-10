Alvorada planeja inaugurar Restaurante Popular até junho

Foi sancionado, em Alvorada, o decreto que oficializa a implantação de um Restaurante Popular no município. A iniciativa busca diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na cidade e é coordenada pela secretaria municipal de Assistência Social. Com previsão de início para junho, o programa pretende servir 100 marmitas com pelo menos uma proteína, vegetais e carboidratos, pesando entre 700 e 800 gramas, além de um sanduíche e uma fruta.

Para consumir no Restaurante Popular será necessário passar por uma avaliação junto a assistentes sociais e psicólogos, a fim de entender a condição de vulnerabilidade social de cada beneficiário, explica a secretária municipal de Assistência Social, Aline Pinheiro. Além disso, moradores do município usuários de programas sociais, por exemplo Bolsa Família e Vale Gás, ou com registro no Cadastro Único, também poderão ter acesso ao restaurante. Segundo a secretária, hoje em Alvorada, 34 mil pessoas participam de algum tipo de benefício de assistência social, entretanto, apenas 5 mil frequentam ações voltadas à insegurança alimentar, como cozinhas solidárias.

O prato será servido gratuitamente, de segunda a sexta, das 11h às 14h, sendo realizada a entrega do sanduíche e uma fruta somente na saída do estabelecimento. Para a inauguração do restaurante, está sendo revitalizado um espaço próximo à praça central do município, na rua Nilzo Ramires, com previsão de entrega até junho. Pinheiro explica que foram necessárias reformas para a acessibilidade do local, como elevadores e banheiros adaptados para pessoas com dificuldade de mobilidade.

Para a secretária, a inauguração de um Restaurante Popular é histórica para a cidade, por se tratar de uma política pública especificamente voltada para a segurança alimentar. “O município tem 60 anos e desde então nenhuma política de segurança alimentar foi entregue à comunidade. Apenas ações pontuais. Mas quando criamos uma política pública, começamos a falar de inclusão”, afirma.