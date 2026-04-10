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Publicada em 10 de Abril de 2026 às 18:31

Alvorada planeja inaugurar Restaurante Popular até junho

Local será voltado para usuários de programas da assistência social municipal ou que estejam registrados no Cadastro Único

Local será voltado para usuários de programas da assistência social municipal ou que estejam registrados no Cadastro Único

Eduarda Cezar/Prefeitura de Alvorada/Divulgação/Cidades
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Maria Vitória Marca
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Foi sancionado, em Alvorada, o decreto que oficializa a implantação de um Restaurante Popular no município. A iniciativa busca diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na cidade e é coordenada pela secretaria municipal de Assistência Social. Com previsão de início para junho, o programa pretende servir 100 marmitas com pelo menos uma proteína, vegetais e carboidratos, pesando entre 700 e 800 gramas, além de um sanduíche e uma fruta. 
Foi sancionado, em Alvorada, o decreto que oficializa a implantação de um Restaurante Popular no município. A iniciativa busca diminuir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na cidade e é coordenada pela secretaria municipal de Assistência Social. Com previsão de início para junho, o programa pretende servir 100 marmitas com pelo menos uma proteína, vegetais e carboidratos, pesando entre 700 e 800 gramas, além de um sanduíche e uma fruta. 
Para consumir no Restaurante Popular será necessário passar por uma avaliação junto a assistentes sociais e psicólogos, a fim de entender a condição de vulnerabilidade social de cada beneficiário, explica a secretária municipal de Assistência Social, Aline Pinheiro. Além disso, moradores do município usuários de programas sociais, por exemplo Bolsa Família e Vale Gás, ou com registro no Cadastro Único, também poderão ter acesso ao restaurante. Segundo a secretária, hoje em Alvorada, 34 mil pessoas participam de algum tipo de benefício de assistência social, entretanto, apenas 5 mil frequentam ações voltadas à insegurança alimentar, como cozinhas solidárias.
O prato será servido gratuitamente, de segunda a sexta, das 11h às 14h, sendo realizada a entrega do sanduíche e uma fruta somente na saída do estabelecimento. Para a inauguração do restaurante, está sendo revitalizado um espaço próximo à praça central do município, na rua Nilzo Ramires, com previsão de entrega até junho. Pinheiro explica que foram necessárias reformas para a acessibilidade do local, como elevadores e banheiros adaptados para pessoas com dificuldade de mobilidade. 
Para a secretária, a inauguração de um Restaurante Popular é histórica para a cidade, por se tratar de uma política pública especificamente voltada para a segurança alimentar. “O município tem 60 anos e desde então nenhuma política de segurança alimentar foi entregue à comunidade. Apenas ações pontuais. Mas quando criamos uma política pública, começamos a falar de inclusão”, afirma. 
O estabelecimento terá um orçamento anual de R$3,6 milhões e tem perspectivas de aumentar o funcionamento também para datas comemorativas, como Natal, Ano Novo e Dia dos pais. O objetivo principal da prefeitura com o restaurante é diminuir o número de casos de insegurança alimentar no município, com o enfrentamento das vulnerabilidades sociais dos usuários. “Queremos ter condições de oferecer não só alimento, mas também dignidade para todos”, afirma Pinheiro

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