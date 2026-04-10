Bairro São Judas Tadeu vai ganhar nova UBS a partir de 2027 em Gravataí

Com investimento de R$ 4,5 milhões, Gravataí contará com uma nova unidade básica de saúde (UBS) a partir de abril de 2027. A ordem de início das obras foi assinada pelo prefeito Luiz Zaffalon nesta semana. Viabilizada com recursos do programa Novo PAC Saúde do governo federal, a construção será a 12ª unidade de saúde entregue à comunidade gravataiense desde 2021.

A nova UBS suprirá a demanda crescente no bairro São Judas Tadeu, na região próxima à ERS-020. A unidade oferecerá atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, além de diversos procedimentos essenciais, como vacinação, curativos, aplicação de medicamentos, verificação de sinais vitais e testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

“Com essa 12ª unidade, entregaremos uma UBS do tamanho que essa comunidade precisa, permitindo, inclusive, aumentar os serviços já oferecidos na estrutura existente. Essa iniciativa integra um plano de expansão dos serviços de saúde desenhado lá no início da nossa primeira gestão, abrangendo todo o território do município. Hoje, Gravataí conta com a melhor atenção primária entre as cidades com mais de 200 mil habitantes no RS”, destaca o prefeito.

A UBS São Judas Tadeu, que segue o mesmo padrão das outras 11 unidades entregues desde 2021, também contará com uma Academia de Saúde. Ainda serão construídas uma praça com playground e uma quadra poliesportiva de areia. “Além dos serviços tradicionais, essa estrutura oferecerá a prática de atividades voltadas à prevenção e à promoção da saúde”, explica o secretário da Saúde, Régis Fonseca.