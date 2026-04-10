Comitiva do Acre visita pontos logísticos em São Borja

Com o objetivo de conhecer de perto as potencialidades logísticas de São Borja, o prefeito José Luiz Rodrigues Machado recebeu nesta semana uma comitiva do estado do Acre na sede da prefeitura. O município tem servido de exemplo para estados que buscam ampliar suas conexões logísticas e impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da cooperação entre países vizinhos.

A comitiva acreana, composta por integrantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, esteve no município para conhecer experiências bem-sucedidas, como o funcionamento do Centro Unificado de Fronteira, além de participar de reuniões com representantes da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de São Borja (ACISB). O grupo busca adaptar iniciativas que vêm dando certo na fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai para a realidade da região Norte, especialmente nas conexões entre Acre, Peru e Bolívia. A proposta é fortalecer o intercâmbio comercial e criar novas oportunidades de desenvolvimento regional a partir da integração internacional

Durante a semana, a agenda da comitiva também inclui visita ao município de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, ampliando o intercâmbio de experiências e boas práticas. A visita evidencia como São Borja vem se consolidando como referência estratégica em logística e integração internacional, servindo de inspiração para outras regiões brasileiras que buscam fortalecer suas economias por meio da cooperação entre fronteiras.