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Publicada em 09 de Abril de 2026 às 17:41

Capoeira chega como nova opção gratuita de atividade em São Leopoldo

Aulas serão ministradas pelo capoeirista Mestrando Sorridente, do Grupo Abadá Capoeira

Aulas serão ministradas pelo capoeirista Mestrando Sorridente, do Grupo Abadá Capoeira

Prefeitura de São Leopoldo/Divulgação/Cidade
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A partir da próxima segunda-feira (13), o Ginásio Municipal de São Leopoldo terá aulas gratuitas de capoeira. A iniciativa, inédita na programação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), amplia as opções esportivas disponíveis à comunidade.
A partir da próxima segunda-feira (13), o Ginásio Municipal de São Leopoldo terá aulas gratuitas de capoeira. A iniciativa, inédita na programação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), amplia as opções esportivas disponíveis à comunidade.
A atividade contará com turmas específicas para o projeto Viver Bem, voltado ao público 50+, além de aulas para crianças e adultos, incentivando desde cedo a prática esportiva e oferecendo oportunidades contínuas de desenvolvimento físico.
As aulas serão ministradas pelo capoeirista Mestrando Sorridente, do Grupo Abadá Capoeira, referência na modalidade e reconhecido pelo trabalho de formação e inclusão por meio da capoeira. O atleta é tricampeão Sul-Brasileiro e Gaúcho.
O secretário de Esporte, Everton Vanoni, destaca a importância da iniciativa, afirmando que a capoeira, além de ser uma prática esportiva, é uma expressão cultural e símbolo da identidade do nosso País. O gestor também celebra a oportunidade de atender a todos os públicos. 
As aulas acontecem todas as segundas, no Ginásio Municipal, a partir das 16h. O primeiro horário faz parte do programa Viver Bem, com integrantes com mais de 50 anos. Às 17h, a turma é de crianças e às 18h para adultos.
As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Para garantir a vaga, os interessados devem preencher o formulário online. Em seguida, é necessário comparecer à SEMEL para finalizar a matrícula, apresentando documento com foto, atestado de aptidão física (para maiores de 50 anos) e, no caso de menores de 18 anos, atestado escolar e documento do responsável legal.
A secretaria está localizada no Ginásio Celso Morbach, na Avenida Dom João Becker, 313 - Centro, sala 1. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.  

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