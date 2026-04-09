Capoeira chega como nova opção gratuita de atividade em São Leopoldo

A partir da próxima segunda-feira (13), o Ginásio Municipal de São Leopoldo terá aulas gratuitas de capoeira. A iniciativa, inédita na programação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), amplia as opções esportivas disponíveis à comunidade.

A atividade contará com turmas específicas para o projeto Viver Bem, voltado ao público 50+, além de aulas para crianças e adultos, incentivando desde cedo a prática esportiva e oferecendo oportunidades contínuas de desenvolvimento físico.

As aulas serão ministradas pelo capoeirista Mestrando Sorridente, do Grupo Abadá Capoeira, referência na modalidade e reconhecido pelo trabalho de formação e inclusão por meio da capoeira. O atleta é tricampeão Sul-Brasileiro e Gaúcho.

O secretário de Esporte, Everton Vanoni, destaca a importância da iniciativa, afirmando que a capoeira, além de ser uma prática esportiva, é uma expressão cultural e símbolo da identidade do nosso País. O gestor também celebra a oportunidade de atender a todos os públicos.

As aulas acontecem todas as segundas, no Ginásio Municipal, a partir das 16h. O primeiro horário faz parte do programa Viver Bem, com integrantes com mais de 50 anos. Às 17h, a turma é de crianças e às 18h para adultos.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Para garantir a vaga, os interessados devem preencher o formulário online. Em seguida, é necessário comparecer à SEMEL para finalizar a matrícula, apresentando documento com foto, atestado de aptidão física (para maiores de 50 anos) e, no caso de menores de 18 anos, atestado escolar e documento do responsável legal.