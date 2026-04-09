Festival de Música de Novo Hamburgo tem inscrições abertas

O Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo (FeMusiK) está de volta ao seu formato completo em 2026. Com inscrições abertas até 20 de abril, o evento ocorrerá entre os dias 18 e 26 de julho e promete transformar novamente a cidade em um grande polo de formação e difusão da música erudita.

Serão nove dias de intensa programação, combinando atividades formativas e uma agenda artística diversificada. Ao longo do período, concertos, recitais e apresentações abertas ao público devem mobilizar diferentes espaços culturais e movimentar o turismo local, consolidando a vocação de Novo Hamburgo como destino de experiências culturais.

O festival reunirá mais de 30 professores nacionais e internacionais, sendo 15 vindos do exterior, e uma equipe total superior a 50 profissionais. A proposta é oferecer uma imersão musical qualificada, conectando estudantes, músicos e público em uma experiência que alia excelência pedagógica e acesso à cultura.

A expectativa é repetir e ampliar o alcance das edições anteriores. O FeMusiK já somou mais de 500 inscritos nas edições anteriores e retoma suas atividades após dois anos desde sua primeira edição oficial, em 2023. Agora, volta em sua plenitude, reforçando seu papel como plataforma de formação e intercâmbio artístico.

Além das atividades pedagógicas, o evento também promove a segunda edição do Concurso de Composição e do Concurso Jovens Solistas, ampliando as oportunidades para novos talentos. A programação artística inclui concertos diários, com destaque para apresentações de grupos formados durante o próprio festival, além de participações especiais.