Hospital Universitário de Canoas reabre a UTI 1 após reformas

A prefeitura de Canoas e o Hospital Universitário (HU) celebraram a entrega oficial da reforma da UTI 1 da instituição. O local agora passa a oferecer mais dez leitos de assistência avançada e de alta complexidade. A reforma da ala foi total, desde o ambiente até a aparelhagem. O investimento direto foi de mais de R$ 100 mil, além do indireto, oriundos do caixa próprio do hospital. Agora, ao todo, o HU passa a ter 85 leitos de UTI.

O prefeito de Canoas, Airton Souza, destacou o novo momento do HU, que está passando por melhorias importantes, e o esforço da administração municipal, vereadores e comunidade tem sido essencial para garantir o atendimento de saúde de qualidade para toda a população. Ele destacou a articulação com o governo federal e deputados federais e estaduais, em parceria com os vereadores canoenses, que já trouxe mais de R$ 200 milhões para a saúde no município.

A secretária municipal de Saúde de Canoas, Ana Boll, destacou que a ampliação do número de leitos de UTI no HU contempla uma necessidade da população e demonstra a capacidade do hospital em atender a demanda da região. “É uma instituição que tem um potencial gigantesco. Uma entrega de 10 leitos de UTI é muito importante”, disse.