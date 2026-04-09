Igrejinha anuncia pacote de R$ 6,6 milhões na área de segurança

O município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, formalizou o maior contrato para aquisição de equipamentos de monitoramento e segurança pública já realizado em sua história. Ao todo, o investimento será de R$ 6,6 milhões voltado à modernização e ampliação do sistema de videomonitoramento inteligente.

O contrato prevê a aquisição, implantação e manutenção de um amplo conjunto de equipamentos e soluções tecnológicas. Entre os principais itens, estão a instalação de mais de 450 câmeras, estruturas completas de monitoramento urbano, sistemas de controle de acesso e cercamento eletrônico, além da manutenção contínua de toda a estrutura pelo período contratado. Ainda, serão adquiridos sistemas de reconhecimento facial, softwares avançados para gestão, armazenamento e análise de dados em nuvem.

A iniciativa contempla a cobertura de pontos estratégicos do município, como ruas, praças, escolas, pontes e unidades de saúde, ampliando significativamente a capacidade de vigilância, prevenção e resposta das forças de segurança. O projeto também inclui a expansão do sistema já existente, bem como a manutenção preventiva e corretiva das estruturas atuais

Outro destaque é a implantação de uma nova central de monitoramento equipada com tecnologia de ponta, permitindo o acompanhamento em tempo real das imagens e o uso de recursos analíticos para apoio à tomada de decisões e investigações. Este é considerado o maior investimento já realizado por Igrejinha na área da segurança pública.