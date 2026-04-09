Unipampa de Alegrete recebe seminário sobre dança no sábado

No sábado (11), os coreógrafos, dançarinos, professores da Educação Básica e a comunidade local da Fronteira Oeste terão um encontro especial no campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). É o seminário Dança Alegre Alegrete, que marca o lançamento das seis formações em dança que serão oferecidas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

A universidade abriu 180 vagas para as formações, que ocorrerão entre abril e setembro. Conforme explica a coordenadora do projeto Movimentos Culturais de Alegrete, Aline Vieira de Mello, a cada mês um especialista estará na cidade, para a realização de uma formação. Os cursos de extensão têm duração de uma semana e são gratuitos.

Durante o seminário, que ocorre das 14h às 19h de sábado, serão apresentados os instrutores das formações e os participantes serão convidados a participar de uma “movimentação” (para a qual se recomenda que o público compareça com roupas confortáveis). O grupo de instrutores é formado por alguns dos mais destacados coreógrafos e pesquisadores em dança do País, que foram escolhidos pela idealizadora do festival Dança Alegre Alegrete, Maria Waleska van Helden.

A primeira formação ocorre já na semana seguinte, de 12 a 18 de abril, com o fundador do Acupe Grupo de Dança, Paulo Henrique Ferreira (de Recife, Pernambuco). Ele irá tratar sobre “Dança Autoral”. No mês seguinte, o tema “Dança e Saúde” será abordado na formação ministrada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul , Aline Haas. Há formações agendadas para junho e agosto.