Encontro em Flores da Cunha debate acordo Mercosul e UE

O Centro Empresarial de Flores da Cunha, por meio da Câmara Setorial de Vinhos, realiza nesta sexta-feira, às 8h30, a palestra "O Acordo Mercosul-UE e a importância da internacionalização para a competitividade da indústria — Estratégias de Adaptação para o Segmento Vinícola". O evento, gratuito e aberto a toda a comunidade, terá como foco discutir os reflexos do acordo comercial entre a América do Sul e a União Europeia para a cadeia produtiva vinícola brasileira, além de apresentar estratégias práticas de adaptação e internacionalização para empresas do setor.

Para falar sobre o tema, a entidade traz três especialistas da Fiergs - Luciano D'Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior e Gerente dos Conselhos Temáticos; Thaísa Lunelli Rodrigues, executiva do Conselho de Comércio Exterior e Matheus Muttoni da Silveira, analista técnico de Relações Internacionais e Comércio Exterior

Considerado o maior acordo de livre comércio firmado pelo Brasil, o tratado Mercosul-UE representa tanto oportunidades históricas quanto desafios significativos para a indústria nacional. Para o segmento vitivinícola, um dos mais tradicionais e estratégicos do Rio Grande do Sul, compreender as regras do jogo e se preparar para a nova realidade competitiva tornou-se uma necessidade imediata.

A palestra busca oferecer ao empresariado local e regional um panorama qualificado sobre o cenário, com análise de indicadores setoriais, perspectivas de mercado e orientações sobre como posicionar os produtos nacionais frente à concorrência europeia.