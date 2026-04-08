Passo Fundo propõe ao Estado absorver demanda por exames

A prefeitura de Passo Fundo avançou em mais uma iniciativa para qualificar o atendimento em saúde. Em reunião e realizada nesta terça-feira (7) com a diretora da Secretaria Estadual da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes, o prefeito Pedro Almeida apresentou a proposta para que exames de colonoscopia e endoscopia, além da retirada de pólipos, de pacientes do município passem a ser realizados na própria cidade.

Atualmente, esses procedimentos são viabilizados pelo governo do Estado, por meio do Gerenciamento de Consultas (Gercon), e realizados em outros municípios. A proposta é assumir essa demanda localmente, com a complementação dos valores pagos pelo Estado, possibilitando que os atendimentos ocorram, principalmente, no Hospital Municipal.

Com a medida, a expectativa é eliminar a necessidade de deslocamento dos pacientes, além de reduzir o tempo de espera e ampliar a capacidade de atendimento. “Propomos ao Estado que os exames de colonoscopia e endoscopia de pacientes de Passo Fundo não precisem mais ser feitos fora da cidade. A ideia é absorver essa demanda aqui, evitando deslocamentos”, destacou o prefeito Pedro Almeida.

A diretora da Secretaria Estadual da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes, avaliou de forma positiva a proposta e indicou caminhos para viabilização. Segundo ela, há possibilidade de construção de uma solução administrativa para que o Hospital Municipal passe a ser referência nesses atendimentos. “Existe a possibilidade de viabilizar o pedido, a partir de ajustes no sistema e nos contratos, é um caminho possível”, explicou.

Lisiane também destacou que será necessário um período de organização, estimado em cerca de 60 dias, para adequações no sistema de regulação e nos contratos, permitindo que os atendimentos sejam direcionados aos pacientes de Passo Fundo.

Para o diretor do Hospital Beneficente César Santos, Luis Schneiders, a proposta acompanha o processo de reestruturação da instituição e representa um avanço para a saúde pública local. “A partir do segundo semestre, teremos condições de acolher essa demanda no Hospital Municipal, o que nos orgulha muito e beneficia diretamente a população”, pontuou.

Nos próximos dias, o município, o hospital e o governo do Estado devem realizar novas reuniões para alinhar os detalhes da proposta. Se aprovada, a medida vai fortalecer a rede pública de saúde e garantir mais e resolutividade no atendimento aos passo-fundenses.