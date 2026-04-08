Fonte luminosa no pátio da Estação Férrea será inaugurada em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul entrega à comunidade no final da tarde desta quinta-feira (9) a fonte luminosa no pátio da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. A entrada em funcionamento do novo atrativo do local será às 18h30 na presença do prefeito Adiló Didomenico e do vice-prefeito Edson Néspolo.

O projeto completo da revitalização da área da Estação Férrea contempla drenagem (rede de drenagem na rua Augusto Pestana com tubos de 40 centímetros de diâmetro, novas bocas de lobo e travessias de rede de um lado ao outro da rua), terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, instalação de fonte luminosa, construção de banheiros, rampa de acessibilidade, reforma do reservatório de água elevado e do terminal graneleiro, mobiliário e paisagismo. A primeira etapa - drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação em LED, ajardinamento, banheiros, arborização, mobiliário urbano, decks, anfiteatro e pista de caminhada - foi entregue em dezembro de 2025, na abertura oficial do Natal Brilha Caxias, com show da Família Lima.

“Para este ano, ainda serão concluídas a acessibilidade do local e a melhoria do acesso via rua Marechal Floriano. Ainda há o planejamento do restauro da locomotiva que foi doada pelo Dnit ao município e também o processo de licitação para a cobertura da Praça das Feiras”, informa o secretário em exercício da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann.

O investimento total na revitalização é na ordem de R$ 8 milhões. Deste valor, R$ 3,5 milhões são provenientes do Programa Avançar no Turismo, do governo do Estado.

A revitalização da área da Estação Férrea de Caxias do Sul, incluindo os prédios hoje ocupados pelas Secretarias da Cultura (prédio de passageiros) e do Turismo e Desenvolvimento Econômico (oficinas das locomotivas), iniciaram em 2006, visando transformar o local em um centro de lazer e cultura da cidade. Antes disso, a área era abandonada, com presença de moradores em situação de rua e com descartes irregulares de lixo, causando insegurança e de constantes reclamações dos moradores dos arredores.

A revitaliação urbanística do espaço avançou com o passar dos anos e em 2016, a prefeitura de Caxias entregou a Praça das Feiras, entre a avenida Rio Branco e a rua Feijó Júnior. O novo espaço de lazer abriga hoje eventos do município como as feiras do agricultor, ecológica, de artesanato... Do outro lado da avenida, a Praça do Trem, foi inaugurada em 2015, em parceria com o então Shopping San Pelegrino.