Sistema digital de fiscalização e cobrança na Área Azul de Santa Cruz do Sul inicia operação em 22 de abril

A cidade de Santa Cruz do Sul inicia, a partir do dia 22 de abril, uma nova fase na gestão do estacionamento rotativo pago, com a implantação da Área Azul Digital. O sistema foi apresentado no Palacinho, e tem como principal objetivo ampliar a rotatividade e democratizar o acesso às vagas na região central.

Com investimento de R$ 700 mil, o novo modelo abrange cerca de 1.400 vagas distribuídas em 45 trechos de quadras no quadrilátero central — entre as ruas Capitão Fernando Tatsch, Carlos Trein Filho, Sete de Setembro e Thomas Flores. A proposta, segundo o secretário municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Vanir Ramos de Azevedo, é corrigir distorções históricas do sistema.

O novo sistema será totalmente digital, com fiscalização eletrônica realizada por veículos em circulação, sem emissão de comprovantes em papel. Caso o veículo permaneça estacionado por mais de 15 minutos sem pagamento, será gerado automaticamente o Aviso Eletrônico de Cobrança de Tarifa (ACT), no valor de R$ 25,00 (o equivalente a um dia inteiro de cobrança), que ficará disponível para ser pago em até 10 dias após a emissão. Transcorrido esse prazo, o motorista estará sujeito à multa.