Reunião busca destravar obras em escola estadual de Candiota

Vereadores do município de Candiota estiveram na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, para uma reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Os visitantes pediram apoio do colegiado junto à Secretaria Estadual da Educação (SEE) para início da obra de reconstrução da Escola Estadual Jerônimo Mércio da Silveira, interditada em junho do ano passado.

A escola atende aproximadamente 400 alunos, divididos entre ensino fundamental e médio. A interdição aconteceu por causa de uma pane elétrica, mas a escola já convivia com problemas na estrutura, como assoalho caindo, telhado com problemas, entre outros. Os alunos foram realocados para um prédio que funcionava como Centro Cultural de Candiota, disponibilizado pela prefeitura, onde havia trânsito de servidores da Secretaria de Cultura do município.

Pela falta de boas condições no espaço, os alunos do Ensino Fundamental foram transferidos para um prédio cedido pela empresa Âmbar Energia, em março deste ano. Já os alunos do ensino médio foram realocados para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Lassance, em Candiota, com aulas durante a noite. “Nós entendemos o prédio da empresa Âmbar como de melhores condições, mas não é um prédio que seja feito para ser como uma escola”, ressaltou o vereador Marcelo Belmudes.

O vereador Axel Costa demonstrou preocupação com a situação por não haver uma intervenção do estado. “Quem se sensibilizou foi, de fato, a empresa privada, o município e a comunidade escolar para fazer a mudança de estrutura”, afirmou.

A vereadora Luana Vais comentou sobre o projeto de reconstrução da escola apresentado pela SES. “Foi nos apresentado um projeto, mas nós não sabemos em que pé está. Essa escola atende, inclusive, o meio rural do nosso município. É uma escola referência, nós não queremos que vire estatística e seja fechada”, desabafou.



A deputada Sofia Cavedon (PT) sugeriu aos vereadores que propunham ao prefeito de Candiota a possibilidade de um termo de colaboração, onde a prefeitura assumiria o projeto e os recursos para acelerar a reconstrução da escola.