Corsan tem prazo para resolver problemas com água em Taquara

A administração municipal de Taquara realizou uma reunião com uma equipe técnica da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), no início da semana,para avaliação e encaminhamento de soluções relacionadas ao abastecimento de água, que tem apresentado problemas na cidade. Moradores têm reclamado das condições da água, tanto com relação ao odor quanto à coloração.

Durante a reunião, foram passados aos membros da companhia de saneamento as demandas dos moradores, assim como os endereços em que houve problema. A coleta dessas informações aconteceu por meio do setor de Ouvidoria da Prefeitura de Taquara, com intuito de mapear os locais com a problemática e agilizar a solução do problema.

A partir disso, uma equipe designada pela administração local, acompanhou os técnicos da Corsan em locais e prédios públicos. Eles fizeram a coleta da água para verificar parâmetros de qualidade e identificar possíveis inconformidades. Delmar Backes, prefeito em exercício de Taquara, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos. “Estamos trabalhando de forma técnica e coordenada, com base nos relatos recebidos de moradores. Tivemos centenas de relatos registrados na nossa ouvidoria e precisamos agir para voltar a dar dignidade ao nosso cidadão ter uma água de qualidade na sua torneira”, diz.

Segundo a Corsan, um acompanhamento semanal é feito, sendo identificada alteração nos mananciais de água. Ainda de acordo com a companhia, o sistema de tratamento está operando com a aplicação de carvão ativado e permanganato de potássio, a fim de melhorar a qualidade da água e controle de odor.

A prefeitura informou que deu um prazo de 72 horas para normalizar a qualidade do fornecimento da água. “Caso não tenhamos uma solução, será movida uma ação judicial contra a Corsan em nome da comunidade de Taquara.”, explica Delmar. O município, por meio da Vigilância Sanitária, também tem feito a coleta em todos os bairros; as coletas são enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e os resultados chegam em até sete dias.