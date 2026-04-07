Região Sul do RS tem queda nos índices de criminalidade

A Região Sul do Rio Grande do Sul registrou redução em crimes violentos letais, patrimoniais, assim como ocorrências em estabelecimentos e transportes coletivos. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o Estado tem passado por uma redução de crimes desde 2010.
Pelotas e Rio Grande se destacam, com redução de 81% (de 71 para 13) e 38% (de 39 para 24), respectivamente, nos índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) entre 2019 e 2025. Nos homicídios dolosos, a queda foi de 84% (de 58 para 9) em Pelotas e de 51% (de 35 para 17) em Rio Grande.
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Com relação aos crimes patrimoniais, em Pelotas o roubo a pedestre caiu 84%, passando de 2.142 para 339, e o roubo de veículo também caiu 84%, de 106 para 16. O município também apresentou retração de 55% (de 360 para 162) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais. Os incidentes em transporte coletivo caíram de 44 para sete casos (-84%) e as ocorrências bancárias passaram de quatro para duas.
Em Rio Grande, ocorrências em transporte coletivo diminuíram 95%, passando de 306 para 14. O roubo a pedestre teve uma queda de 81%, saindo de 1.680 para 318 ocorrências, enquanto o roubo de veículo recuou 66%, de 51 para 17. O município registrou diminuição de 43% (de 145 para 82) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais, e de 38% nos abigeatos (de 100 para 62).
A diminuição dos indicadores de criminalidade é reflexo dos investimentos em viaturas e equipamentos, com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg RS) e do Fundo Nacional da Segurança Pública
Com relação aos crimes patrimoniais, em Pelotas o roubo a pedestre caiu 84%, passando de 2.142 para 339, e o roubo de veículo também caiu 84%, de 106 para 16. O município também apresentou retração de 55% (de 360 para 162) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais. Os incidentes em transporte coletivo caíram de 44 para sete casos (-84%) e as ocorrências bancárias passaram de quatro para duas.
Em Rio Grande, ocorrências em transporte coletivo diminuíram 95%, passando de 306 para 14. O roubo a pedestre teve uma queda de 81%, saindo de 1.680 para 318 ocorrências, enquanto o roubo de veículo recuou 66%, de 51 para 17. O município registrou diminuição de 43% (de 145 para 82) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais, e de 38% nos abigeatos (de 100 para 62).
A diminuição dos indicadores de criminalidade é reflexo dos investimentos em viaturas e equipamentos, com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg RS) e do Fundo Nacional da Segurança Pública