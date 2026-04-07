Região Sul do RS tem queda nos índices de criminalidade

A Região Sul do Rio Grande do Sul registrou redução em crimes violentos letais, patrimoniais, assim como ocorrências em estabelecimentos e transportes coletivos. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o Estado tem passado por uma redução de crimes desde 2010.

Pelotas e Rio Grande se destacam, com redução de 81% (de 71 para 13) e 38% (de 39 para 24), respectivamente, nos índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) entre 2019 e 2025. Nos homicídios dolosos, a queda foi de 84% (de 58 para 9) em Pelotas e de 51% (de 35 para 17) em Rio Grande.