Caxias do Sul registra primeiro caso de dengue em 2026

Caxias do Sul registrou o primeiro caso de dengue em 2026, de acordo com informações da prefeitura. O teste foi dado como positivo em 31 de março, em um adulto. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Andiara Peixoto Kaefer, que responde interinamente pela Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), todos os imóveis em um raio de 150 metros onde a pessoa reside (o local não foi informado pela prefeitura no boletim) acabaram sendo vistoriados pela Vigilância no sentido de controlar e eliminar possíveis focos e tratá-los por meio de larvicidas.



Em 2026, 1.186 focos foram identificados e eliminados pelas ações dos agentes da Vigilância Ambiental, a maioria deles no bairro Fátima. A secretaria reforça que a participação da comunidade segue fundamental para continuar mantendo os índices baixos e evitar a proliferação do mosquito, separando alguns minutos por semana para revisar o pátio e áreas externas, permitindo a entrada dos agentes de combate às endemias para vistorias e denunciando possíveis focos aos canais oficiais do município.

A vacina contra a dengue é focada no público de 10 a 14 anos , protegendo contra os quatro sorotipos do vírus com duas doses, aplicadas com intervalo de três meses. O Ministério da Saúde iniciou, em fevereiro de 2026, a vacinação contra a dengue para profissionais da Atenção Primária de 15 a 59 anos, com a nova vacina do Instituto Butantan (Butantan-DV), que é de dose única e protege contra os quatro sorotipos. A entrega é de forma gradual nas UBSs com maiores focos.