A erva-mate e os municípios do Rio Grande do Sul

Aqui no Rio Grande do Sul há caminhos que não se medem apenas em quilômetros. Medem-se em memória, identidade e pertencimento. Um deles é a conhecida Rota da Erva-Mate, que atravessa belas paisagens e conduz a municípios como Anta Gorda, Putinga, Ilópolis, Arvorezinha e Itapuca.

Pequenos no mapa, imensos na história. Juntos, esses municípios carregam uma parcela expressiva da produção gaúcha de erva-mate e ajudam a sustentar uma atividade que atravessa gerações. Entre eles, Arvorezinha ocupa um lugar especial. Além da força na produção, o município se destaca pela concentração de ervateiras, aquelas indústrias que transformam a folha verde em produto acabado, pronto para chegar às cuias, às rodas de conversa e à vida de quem reconhece no chimarrão muito mais do que uma bebida. E talvez por eu estar presente na prefeitura de Arvorezinha há mais de 15 anos, aprendi a enxergar essa cidade também por esse prisma: o da gente que acorda cedo, trabalha duro e, ainda assim, encontra tempo para cevar um mate e uma boa prosa.

Confesso que, sempre que posso, busco minha erva diretamente nas ervateiras. Às vezes para conhecer uma marca nova, às vezes para revisitar um amigo antigo. E quase nunca se sai de um lugar desses apenas com os pacotes embaixo do braço. Ganha-se uma história, uma lembrança, uma conversa boa e, claro, um chimarrão bem cevado. Porque a erva-mate, no Sul, nunca foi só mercadoria. Ela é encontro.

Sua história começou muito antes dos galpões, das marcas e das prateleiras. O uso da erva-mate remonta aos povos indígenas da América do Sul, especialmente os Guarani, que já conheciam a planta e a consumiam muito antes da chegada dos europeus. Depois, os colonizadores incorporaram esse hábito e perceberam o valor econômico daquela folha nativa. Os registros indicam que os espanhóis tiveram contato com a erva ainda no século XVI, na região da Bacia do Prata. Mais tarde, os jesuítas ajudaram a organizar o seu cultivo, dando início a um processo que transformaria a erva-mate em riqueza, trabalho e desenvolvimento.

Mas seria injusto resumir tudo isso apenas à economia. A erva-mate ajudou a formar rotas comerciais, impulsionou cidades e moldou parte importante da vida no Sul do Brasil. Ainda assim, ela representa algo maior. Representa o costume passado de pais para filhos, o fogo aceso antes do amanhecer, a chaleira no fogão a lenha, o pinhão sapecando na chapa, o silêncio bom de um fim de tarde frio e a família reunida em volta da cuia.

Tomar chimarrão é, de certa forma, tomar um pouco da nossa própria história. É sorver a memória de um povo que aprendeu a fazer da simplicidade um ritual. Da partilha, um valor. Em tempos que todo mundo tem pressa, talvez a erva-mate siga nos ensinando o essencial: que a vida também pede pausa, calor e presença. E talvez seja por isso que, em Arvorezinha e em tantos municípios gaúchos, a erva-mate siga tão viva. Porque ela não nasce apenas da terra. Ela brota, todos os dias, do coração de quem mantém de pé as raízes deste Estado.