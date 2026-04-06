A cidade de Lajeado recebe a 11ª edição do Sesc Circo a partir desta terça-feira (7). São seis dias de programação até o domingo (12), com 33 sessões de espetáculos que devem acontecer tanto na lona principal de circo quanto em lugares abertos espalhados pela cidade. Com a participação de 18 grupos artísticos, nacionais e internacionais, o evento deve reunir mais de 20 mil pessoas.

Segundo Luciana Stello, gestora de cultura do Sesc-RS, são 250 pessoas envolvidas na edição deste ano dentre artistas circenses, organizadores e integrantes nos bastidores. Dos 18 grupos que se apresentam, 13 são gaúchos - o restante vem de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, além da presença de um grupo argentino.

De acordo com ela, a escolha dos artistas é feita por meio de uma curadoria. Durante o ano, profissionais acompanham espetáculos por todo o Brasil, assim como no exterior, à procura de grupos circenses que se encaixem na proposta do Sesc Circo. "Vários critérios são levados em consideração e é feita toda uma análise. A curadoria requer estudo e dedicação para conseguirmos entregar o melhor para a comunidade", afirma a gestora.

Nesta edição, além dos espetáculos na estrutura tradicional de circo, também ocorrem apresentações espalhadas por outros locais em Lajeado. A gestora explica que a descentralização do evento permite com que um público diversificado tenha acesso a programação. Além disso, a lona possui uma limitação de espaço para o público, por isso, foram incluídas atividades em locais abertos, que conseguem reunir uma plateia maior.

Outro diferencial é o local onde a lona será instalada, em uma região mais central, no estacionamento do Parque Linear. Para a gestora, a mudança do espaço ajuda a resgatar uma nostalgia por parte do público, uma vez que o lugar onde o evento acontece este ano também era onde circos itinerantes se instalavam em Lajeado.

Para a realização do Sesc Circo foram investidos cerca de R$ 700 mil. Com o início do evento, cria-se uma cadeia produtiva, explica a gestora, beneficiando desde a rede hoteleira, restaurantes, comércios locais até serviços de transporte. "Quando realizamos um festival, é muito mais do que só o investimento direto que acontece nos cachês e na contratação de estrutura, é toda uma cadeia produtiva que é envolvida. No final, todo mundo acaba ganhando com o movimento cultural que acontece no município".

Dentre os destaques da programação está o artista Lemon, palhaço de rua nascido em Goiânia e reconhecido internacionalmente pela arte das pernas de pau. Assim como o espetáculo da Palhaça Rubra, de São Paulo, que acontece na terça, em dois horários, às 15h e às 20h na Lona. Já as apresentações do grupo carioca Etc e Tal acontecem no dia 12 de abril, às 16h e às 19h.

Todas as atrações são gratuitas, entretanto é necessário reservar os assentos no site do Sesc de forma antecipada - no site também pode ser conferida a programação completa. O acesso às atrações requer doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Mesa Brasil.