MPU apura falha no fornecimento de energia elétrica em Maquiné

O Ministério Público Federal (MPF) realizou diligência externa no município de Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, para verificar a qualidade da prestação do serviço de energia elétrica, especialmente em áreas rurais, durante o mês de março. A iniciativa teve como foco apurar a continuidade do fornecimento, o tempo de restabelecimento e as condições da rede.

As atividades foram conduzidas por agentes do MPU. Durante a vistoria, foram visitadas diversas localidades do município, com a realização de entrevistas com moradores. Os relatos apontaram interrupções frequentes e prolongadas no fornecimento de energia, incluindo caso de até 29 dias consecutivos sem serviço, além de demora no restabelecimento.

Também foram identificadas deficiências estruturais na rede elétrica, como postes em condições precárias, fiação inadequada e falta de manutenção preventiva, especialmente quanto à poda da vegetação. Em alguns pontos, foram constatadas oscilações de tensão, associadas a danos em equipamentos e prejuízos à produção local.