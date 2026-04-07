UCS inaugura novo espaço do Instituto Memória Histórica e Cultural em Caxias

O Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) ganha novas instalações na Serra Gaúcha. Inaugura, no dia 10 de abril, um espaço totalmente reformulado no Bloco T, onde funcionava o estúdio da UCS TV, em área privilegiada de 500 metros quadrados e distribuída em quatro pavimentos.

A nova estrutura do IMHC qualifica o trabalho de preservação dos acervos, com áreas climatizadas e salas apropriadas para o processamento da documentação. “A nova sede demonstra a preocupação e o comprometimento que a UCS atribui à preservação da memória institucional e da cultura regional. E isso ganha maior significado com a proximidade do aniversário de 60 anos da universidade, comemorado em fevereiro de 2027”, reitera o professor e diretor do Instituto, Anthony Beux Tessari.

No hall de entrada foi criada uma área para exposições periódicas, onde atualmente está em cartaz uma mostra fotográfica, parte do acervo arqueológico e publicações produzidas pelo instituto, entre elas “Nova Prata, 100 anos: Patrimônio Cultural Imaterial das Comunidades Rurais”, que ofereceu ao município subsídios para as comemorações do centenário.

O Instituto mantém sua estrutura de serviços e programas, porém ainda melhor distribuídos no novo prédio, incluindo Laboratório de Ensino e Pesquisa Arqueológica e o Projeto Iris (Investigação e Resgate da Imagem e Som), que abrange 400 películas fílmicas, 150 discos de vinil e numeroso acervo de equipamentos de cinema (câmeras, lentes, tripés e projetores). O Centro de Memória Regional do Judiciário (CMRJu) contempla 40 mil processos judiciais provenientes da 1ª Vara Cível de Caxias do Sul, servindo de laboratório de pesquisa para a proposta pedagógica de cursos de graduação, principalmente da área de Humanidades e Ciências Jurídicas.

Também solenidade do dia 10 ocorre o lançamento do Centro Interdisciplinar de Estudos Italianos (CIEI) da UCS, com a missão de promover o estudo, a pesquisa e a disseminação da cultura italiana e europeia, reforçando sua importância para a universidade. A proposta prevê a abordagem de temas contemporâneos e históricos com uma perspectiva multidisciplinar.