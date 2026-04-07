Esteio vai lançar ferramenta para agendar consultas eletivas

A prefeitura de Esteio fará o lançamento da LIA, assistente virtual que permitirá o agendamento de consultas eletivas diretamente pelo WhatsApp. A novidade elimina a necessidade de enfrentar filas nas unidades de saúde para retirada de fichas, trazendo mais praticidade, organização e respeito ao tempo da população. Desde o dia 2 de abril, último dia de agendamento presencial para consultas com clínico geral, o município iniciou o período de transição para o novo sistema.



O lançamento oficial ocorre no dia 20 de abril, quando também será divulgado o número de contato para acesso ao serviço. As consultas agendadas pelo WhatsApp terão início no dia 4 de maio.



Com a LIA, o cidadão poderá agendar e cancelar consultas, além de receber lembretes diretamente no celular. O sistema identifica automaticamente a unidade de saúde de referência do usuário, tornando o processo mais rápido e simples.



A ferramenta será utilizada para consultas eletivas nas unidades básicas de saúde. Para utilizar, basta iniciar a conversa no WhatsApp, informar o CPF e seguir as orientações. Além disso, o sistema também orienta o cidadão sobre outros serviços, como o Pronto Atendimento Digital, indicado para sintomas leves ou moderados, e para a renovação de receitas.



Durante o período de implantação, a Prefeitura realizará ações de orientação para apoiar a população na adaptação ao novo modelo. Com a iniciativa, Esteio avança na digitalização da saúde pública, qualificando o atendimento e ampliando o acesso da população aos serviços.