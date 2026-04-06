Páscoa em Caxias encerra com público de cerca de 100 mil pessoas

A Prefeitura de Caxias do Sul realizou, de 10 de março a 5 de abril, a 3ª Páscoa em Caxias - O Doce Sabor dos Encontros, na Praça Dante Alighieri. Com atrações gratuitas, o evento levou cerca de 100 mil pessoas ao centro da cidade.



O coordenador do evento, Vice-prefeito Edson Néspolo, avalia como positiva a edição e agradeceu novamente os parceiros. Segundo ele, foram distribuídos 60 mil ingressinhos, usados para que as crianças tivessem acesso às atrações.



A 3ª edição do evento trouxe novidades como os brinquedos jumbinho e trenzinho, a Casa do Coelho, desfiles na Av. Júlio de Castilhos, uma oficina de gastronomia e a Feira do Peixe Vivo, esta que comercializou 18 toneladas de peixe em três dias. Pela cidade, o atrativo foi a caça ao ninho virtual com grande adesão do público acabando com o prêmio principal (um ovo da De Cacau) antes mesmo de encerrar a programação.



a 3ª Páscoa em Caxias reuniu mais de 20 apresentações artísticas - corais, shows, contação de histórias - e foi finalizada com o teatro Aventura de Páscoa, no sábado, dia 4. A programação da Semana Santa organizada pela Diocese também fez parte da programação da Páscoa. Só a procissão do Cristo Morto na Sexta-feira Santa reuniu 8 mil fiéis em frente à Catedral Diocesana, segundo os organizadores.

