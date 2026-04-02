Campus da UCS em Bento Gonçalves passa a ter trilhas ecológicas abertas à comunidade

A área verde do Campus Universitário da Região dos Vinhedos (Carvi) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), transformada diariamente em parque pela comunidade, passa a ser, também, um espaço integrado entre ensino, sociedade e meio ambiente em Bento Gonçalves. A instituição inaugurou o projeto Trilhas Ecológicas, uma iniciativa que nasce com o propósito de valorizar, de forma educativa, a área que abriga significativa biodiversidade regional.

Com percurso de aproximadamente 700 metros e duração média de 45 minutos, as trilhas possuem nível de dificuldade considerado fácil. Tanto o acesso, logo após o espaço ocupado pelos escoteiros, quanto a chegada, no outro lado da Alameda João Dal Sasso, estão identificados por um pórtico, facilitando a localização.

O trajeto estará aberto diariamente ao público, das 7h às 19h, possibilitando desde momentos de contemplação até a prática de atividades físicas e educativas. Ao longo do percurso, os visitantes encontrarão sinalização adequada, voltada a orientar o trajeto e a contribuir para a preservação ambiental. Placas com códigos QR também estão disponíveis, permitindo acesso a conteúdos complementares, como guias de identificação da fauna e da flora presentes no local.