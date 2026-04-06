Governo estadual inaugura unidade em Capão da Canoa

O governo do Estado inaugurou a unidade do Saúde 60+ RS e a unidade de coleta de sangue em Capão da Canoa. No ato, a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou o termo de adesão do município à regulação compartilhada com a Central Estadual de Regulação das Urgências, que regula o Samu. Os novos serviços representam qualificação da atenção prestada à população do Litoral Norte.

O serviço especializado de saúde da pessoa idosa oferece atendimento especializado e multiprofissional para idosos frágeis ou com diagnóstico de demência. O Saúde 60+ RS de Capão da Canoa integra a rede estadual de atenção à saúde da pessoa idosa e receberá repasse mensal de R$ 120 mil para custeio de uma equipe, que conta pelo menos com um médico de família e comunidade ou generalista.

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual para atendimento ambulatorial e especializado. A iniciativa prevê a abertura de 20 serviços regionalizados, que irão qualificar o atendimento prestado na atenção primária à saúde (APS) a essa população, reduzindo casos de hospitalização e as filas de espera na atenção especializada.

Instalado na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, o serviço será referência para 23 municípios das regiões de saúde 4 e 5 (Belas Praias e Bons Ventos), entre os quais estão: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquine, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Tramandaí.

Ao inaugurar a unidade de coleta, vinculada ao Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Capão da Canoa é o 17º município a integrar a Rede de Apoio à Doação de Sangue no Estado. O ponto de coleta integra a política de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados da SES. A coleta será realizada a cada 15 dias pela equipe do Hemorgs.

O prédio da unidade, que pertence ao município, foi reformado com recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa. O governo do Estado repassou R$ 100 mil para a compra de equipamentos e para a instalação da sala de coleta, que terá capacidade de receber 50 doações por dia.