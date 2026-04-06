Prefeitura de Esteio e Feevale buscam fortalecer parceria

O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, se reuniu com o prefeito de Esteio, Felipe Costella. Ele esteve acompanhado da diretora de Inovação, Manuela Bruxel, e da chefe de Gabinete, Isabela Guzzon. No gabinete do prefeito, José Paulo reforçou a disponibilidade da instituição em avançar, cada vez mais, nas parcerias com o município.



O reitor explicou, ainda, sobre a aprovação, em janeiro, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da lei nº 12.881, que apresenta a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das instituições comunitárias. Na prática, a lei permite que a prestação de serviços e atividades educacionais seja contratada pelos entes públicos de modo legal e facilitado.



Outro assunto levantado foi o Hub Agro Esteio, uma parceria entre a Prefeitura e a Feevale. Localizado no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, ao lado da Casa de Esteio, o Hub Agro tem como objetivo fomentar empresas e profissionais para a criação de soluções para o agronegócio. Durante a reunião, as discussões também trataram sobre o início de uma programação contínua de atividades no espaço.



Na ocasião, o prefeito destacou que, ao assumir nesta semana o Consórcio Granpal, o município estará presente nas discussões do Consinos, especialmente por meio da participação de Wanderlei Bennemann. Ressaltou, ainda, a importância da parceria e da expertise da Feevale para apoiar o desenvolvimento e a inovação em Esteio, com o propósito de potencializar os negócios na cidade.