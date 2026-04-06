Feirão do Sindilojas ganha data para ser realizado em Taquara

O evento Super Liquida - Feirão do Sindilojas Vale do Paranhana, será realizado no dia 11 de abril, na Rua Coberta, em Taquara. A definição da nova data ocorreu após avaliação conjunta entre a entidade e os lojistas participantes. A programação acontecerá das 9h às 17h, com a participação de mais de 40 expositores. Empresas dos segmentos de veículos, vestuário, calçados e outros ramos estarão presentes, com comercialização de produtos durante o evento.

A estrutura contará com praça de alimentação e espaço voltado ao público infantil, com brinquedos, pintura de rosto e atividades com o grupo Acqualokos. A programação prevê apresentações da ONG Vida Breve, às 14h, e do CTG Sentinela da Tradição, às 15h. Durante o feirão, também haverá feira de adoção de filhotes de cães e espaço para doação de ração. Para o público, estarão disponíveis provadores e banheiros, além de equipe de segurança acompanhando o evento.